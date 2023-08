Abertas até domingo (6) inscrições para projeto de formação musical em Salvador e RMS

'Ponte para a Comunidade — Orquestras Afrobaianas' terá nove polos de ensino de música. Crédito: Jardel Souza/Divulgação

Estão abertas, até este domingo (6), as inscrições para o 'Ponte para a Comunidade — Orquestras Afrobaianas', projeto sociocultural e educativo de formação musical promovido pela Casa da Ponte Maestro Ubiratan Marques, organização social que abriga, no bairro do Pelourinho, em Salvador, a Orquestra Afrosinfônica e o Núcleo Moderno de Música (NMM).



As inscrições devem ser feitas por meio do site casadaponte.org.br. São oferecidas gratuitamente 1,3 mil vagas na capital e na região metropolitana (RMS), e os candidatos passarão por um processo de seleção.

O projeto, inédito, conta com as parcerias da comunidade em seu entorno e de oito organizações afrodescendentes: a Banda Didá; o Afoxé Filhos de Gandhy; o Grupo Étnico Cultural; os blocos Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Malê Debalê e Olodum; e a Associação Pracatum. Juntas, elas e a Casa da Ponte formam nove polos de ensino de música.

“É de fundamental importância a parceria com essas instituições, pois teremos, em sua maioria, alunos oriundos das comunidades do Centro Histórico/Pelourinho, Candeal/Brotas, Curuzu/Liberdade, Pirajá, Bairro da Paz e Itapuã, criando oito polos de ensino de música na cidade de Salvador”, afirmou o maestro Ubiratan Marques.

A conclusão do projeto será com um concerto final no Largo do Pelourinho, que terá, no repertório, influências dos polos afro e arranjos, regência e direção musical de Ubiratan Marques, além de participação de vocalistas das instituições — afoxés e blocos afro — e da Orquestra Afrosinfônica.

O 'Ponte para a Comunidade' é um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e pelo Ministério da Cultura, além de receber patrocínio do Nubank.

