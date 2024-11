CAMINHÃO DA MUSCULAÇÃO

Academia itinerante: novo projeto da prefeitura vai promover atividades físicas nos bairros de Salvador

Bairro da Ribeira será o primeiro a receber a novidade nesta quinta-feira (14)

O caminhão, que também terá animação e som, deve percorrer as praças dos bairros e a orla da capital baiana tendo professores de educação física a tiracolo, bem como equipamentos, carpete, música e tablado, onde serão ministradas as aulas de funcional, dança, zumba, boxe e kickboxing.

Para o prefeito Bruno Reis, assim como as academias ao ar livre, a iniciativa traz inúmeros impactos positivos para a capital baiana. “Os benefícios de uma cidade saudável impactam em todas as áreas, desde a preservação de vidas até a necessidade de menos investimentos em saúde, porque as pessoas estão passando a se cuidar mais”, disse.

Além da Ribeira, outros destinos previstos para a academia itinerante são Stella Maris e São Tomé de Paripe. Segundo Júnior Magalhães, haverá uma agenda, disponível virtualmente, na qual constará a programação com local e horário do Caminhão da Musculação a cada dia. Outra previsão é a criação de um canal para que a população possa pedir a ida do projeto no próprio bairro.