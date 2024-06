FÉRIAS

Acampamento Arraial abre inscrições para nova temporada

Colônia de Férias recebe novos participantes durante o período das férias escolares, entre junho e julho

Da Redação

Publicado em 6 de junho de 2024 às 17:17

Acampamento Arraial deve reunir 200 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos durante a temporada de férias Crédito: Divulgação

Acampamento Arraial, com mais de 20 anos de história de referência em colônia de férias no nordeste do país, anunciou a segunda temporada para os dias 27 de junho e 06 de julho de 2024, no espaço Uniser, localizado no quilômetro 10 da Estrada do Coco. As inscrições estão abertas para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, exclusivamente pelo site. Os ingressos variam entre R$ 4.980, no cartão, e R$ 4.731, à vista.

A experiência promete interações, contato pleno com a natureza, atividades artísticas, jogos educativos e muitas descobertas, mediada por uma equipe múltipla que conta com diretores, coordenadores, comunicação, programadores, enfermaria, monitores, psicólogo e motorista.

"A temporada de junho traz as mesmas experiências que a de janeiro. A diferença é que com o tempo instável, não acontece o campismo, mas os jogos e brincadeiras são os mesmos: tem mustafá, tem fuga, tem vilas, tem noite dos loucos!", conta Gordo Neto, um dos idealizadores do Arraial.

A psicóloga Lise Freitas, acompanha o Arraial desde os anos oitenta, e a afirma que um dos benefícios do acampamento é "tirar as crianças de frente das telas para que elas possam viver experiências novas, desafiadoras e que possam conviver de uma forma direta, real, sem uso de celular ou de nenhuma tecnologia".

Sem acesso a celular, tablet ou computador, durante os onze dias de acampamento os jovens se desligam das telas e estabelecem, conforme a proposta do acampamento, outros tipos de comunicação com suas famílias, por exemplo, através de cartas escritas à mão que são escaneadas e enviadas aos seus responsáveis durante aquele período. Ex-acampantes com 16 anos também poderão participar, mediante entrevista prévia dos pais com a coordenação do Arraial.

O acampamento é dividido por grupos de acordo com as idades, com atividades direcionadas por faixa etária que incluem esportes, artes plásticas, música, teatro e gincanas, além dos famosos jogos de desafio, irreverência e criatividade que são a grande marca do acampamento.

O Espaço Uniser é um clube-sítio localizado a 10km do aeroporto de Salvador, perto de hospitais e pronto-atendimentos, com 16.000 metros de área verde, pomar, horta, orquidário, quadra poliesportiva, campos de futebol, piscinas, refeitório, alojamentos com ar-condicionado, vestiários e parquinho, possibilitando uma abundante relação de convivência e intimidade com a natureza local.