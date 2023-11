Ação policial apreende celulares roubados em imóveis no Centro Histórico

A polícia cumpriu nesta quarta-feira (29) mandados de busca e apreensão em imóveis usados para guardar e negociar objetos furtados ou roubados no Centro Histórico de Salvador. Na ação, realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), foram apreendidos pinos para guardar cocaína, facas, balanças, celulares roubados e dinheiro. Três suspeitos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.



“Essas ações são preventivas com intuito de mapear locais utilizados para o armazenamento de produtos furtados e roubados, no Pelourinho. Também estamos checando informações do Disque Denúncia”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Galdino.