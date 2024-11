RANKING

Acelen é vice-líder em ESG Governança no setor de ‘Energia’

A empresa investiu mais de R$ 2 bilhões na modernização da Refinaria de Mataripe

Da Redação

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 10:21

Mataripe está entre as três melhores refinarias da América Latina, na avaliação Prêmio Excelência LARTC Crédito: Divulgação

A Acelen conquista a vice-liderança em ESG Governança no setor “Energia” do Anuário Época Negócios 360º deste ano, promovido em parceria com a Fundação Dom Cabral. A empresa também ocupa o 26º lugar geral entre 420 empresas com receita líquida anual superior ou igual a R$ 250 milhões. O reconhecimento é fruto da gestão estratégica à frente da Refinaria de Mataripe que, aos 74 anos, passou pelo maior programa de revitalização e modernização com foco em tecnologia, inovação, excelência operacional, transparência e sustentabilidade.

A empresa investiu mais de R$ 2 bilhões na modernização da refinaria, a segunda maior do Brasil, tendo as ações de ESG como valores-chave, alinhados a uma estrutura robusta de governança corporativa. Foram incorporados práticas e princípios da ética e da transparência na condução dos negócios e no relacionamento com todos os públicos para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e acelerar a transição energética.