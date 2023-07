Acidente com carro que transportava pacientes deixa seis mortos na Bahia

Seis pessoas morreram em um acidente na noite da sexta-feira (14), na BR-116, região de Serrinha, na Bahia. Um carro e um caminhão se chocaram por volta das 20h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O acidente foi no KM 458 da rodovia. Cinco das vítimas morreram ainda no local. Duas foram socorridas para um hospital próximo e uma delas acabou morrendo também. Todas estavam no carro, uma Spin.



O carro que levava pacientes que retornavam de Salvador para a cidade de Valente - o veículo era da Secretaria de Saúde do município. Um dos mortos foi o motorista que dirigia o veículo. As primeiras informações são de que o motorista teria tentado desviar de um buraco e acabou invadindo o outro sentido, se chocando contra o caminhão.