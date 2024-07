COLISÃO

Acidente deixa 3 mortos e 7 feridos na BR-324

As equipes da Brigada Anjos Jacuipenses deslocou quatro ambulâncias para fazer o resgate, com apoio de duas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Tanquinho. Segundo eles, duas das vítimas ficaram presas nas ferragens. Das duas, apenas uma foi resgatada com vida.