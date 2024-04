SALVADOR

Acidente entre moto e ônibus deixa três feridos em Pirajá

Segundo testemunhas, motociclista foi parar embaixo do ônibus

Três pessoas ficaram feridas no início da noite desta quarta-feira (3) após um acidente entre um ônibus e uma moto no bairro de Pirajá, em Salvador. Segundo testemunhas, um ônibus escolar acabou tombando por cima de uma moto.

O acidente aconteceu por volta das 18h, em frente a um posto de combustível na região da Estação Pirajá. Ainda de acordo com testemunhas, o motociclista caiu embaixo do coletivo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) informou que as três vítimas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para emergências médicas que ficam na região.

Não há informações se no momento do acidente havia estudantes no coletivo. A identidade das vítimas não foram divulgadas.