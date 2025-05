REGIÃO METROPOLITANA

Acidentes deixam dois homens mortos em Feira de Santana

Casos aconteceram na última quinta-feira (1º)

Larissa Almeida

Publicado em 2 de maio de 2025 às 18:05

Vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston de Andrade Crédito: Divulgação/Sesab

Dois homens morreram na última quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, após se envolverem em acidentes de trânsito em Feira de Santana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As vítimas estavam internadas no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e não resistiram aos ferimentos. >

O primeiro caso aconteceu por volta das 10h40, na Estrada do Feijão, no povoado de Galhardo, distrito de Governador João Durval, em Ipuaçu. A vítima, identificada como Felipe de Almeida Ferreira Miranda, de 29 anos, pilotava uma motocicleta quando colidiu com um carro. >

Ele foi socorrido em estado grave, com múltiplos ferimentos e fratura exposta. Felipe chegou a ter um dos membros amputados, mas morreu após dar entrada no hospital. >

Já por volta das 18h, Carlos Eduardo Santos Siqueira, de 24 anos, também não resistiu aos ferimentos após se envolver em um acidente no bairro Papagaio. Ele conduzia uma moto quando colidiu com um veículo. Socorrido pelo SAMU, deu entrada na emergência do HGCA com traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas. >