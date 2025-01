TRABALHO

Acordo coletivo fixa diária dos cordeiros em R$ 100 para o Carnaval 2025

Reunião no Ministério Público do Trabalho (MPT) foi realizada nessa terça-feira (14)

Tharsila Prates

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 08:57

Trabalhadores no circuito da Barra Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Os trabalhadores que atuarão como cordeiros no Carnaval deste ano vão receber R$ 100 por dia, conforme acordo coletivo firmado entre a Associação dos Trabalhadores Cordeiros da Bahia (Sindcorda) e representantes de blocos, mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A reunião aconteceu na tarde dessa terça-feira (14), quando foram discutidos ainda a necessidade do cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que garante direitos como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), alimentação e seguro de vida.

A diária paga aos cordeiros era de R$ 80. O presidente da Sindcorda, Matias Santos, lembra que os blocos podem pagar mais, mas o valor mínimo será de R$ 100.

O sindicato buscava um reajuste maior, de R$ 150, mas as negociações não avançaram.

De acordo com o MPT, o objetivo da mediação este ano é garantir que todas as pessoas contratadas para trabalhar sustentando as cordas dos blocos de Salvador tenham o vínculo de trabalho formalizado. Os cordeiros deverão ter prioridade para passar pelos portais de acesso aos circuitos da folia mantidos pela Polícia Militar. Também é meta das procuradoras do Trabalho a criação de espaços de acolhimento para os cordeiros, onde eles poderão descansar, usar banheiros e se alimentar antes e depois dos desfiles.