Adolescente de 12 está desaparecida após sair de casa na Fazenda Grande do Retiro

Uma adolescente, identificada como Dara Bruna Santos da Silva, de 12 anos, está desaparecida desde a quarta-feira (22), quando saiu de casa no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.



Segundo a mãe, Dara Bruna saiu de casa sem dizer para onde foi e depois sumiu. Ela informou ainda que a adolescente estava com a farda do colégio.



Em contato com o CORREIO, a mãe da adolescente disse que ainda não se tem notícias do paradeiro da menina.