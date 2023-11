Adolescente de 17 anos é morto com facada enquanto pedalava na Boca do Rio

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas depois de ter a bicicleta roubada na noite da segunda-feira (27), na orla da Boca do Rio, em Salvador. Mateus da Conceição de Jesus estava pedalando quando foi abordado por um homem armado. O crime aconteceu por volta das 19h30.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local depois de receber a denúncia de que um adolescente estava ferido no chão na região da Praça Osório. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para dar socorro ao rapaz.