Adolescente de 17 anos morre estrangulada em Simões Filho

Uma jovem de 17 anos morreu após ser estrangulada na madrugada deste sábado (19), na Rua das Torres, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.



A morte da adolescente Ana Beatriz Soares Santana será investigada pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho. Policiais militares já a encontraram sem sinais vitais, no Loteamento São José.



Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia. As circunstâncias, autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.