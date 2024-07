VITÓRIA DA CONQUISTA

Adolescente suspeito de esfaquear jovem em show será encaminhado para atendimento socioeducativo

A Polícia Civil da Bahia localizou, nesta sexta-feira (12), o autor da morte de Ramon de Sousa Rocha, de 18 anos , ocorrido no último dia 7, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O adolescente teve o mandado de busca e apreensão cumprido na Delegacia de Homicídios, como parte da Operação Circumdare, deflagrada no início da manhã.

De acordo com as investigações, o garoto, de 16 anos, atingiu Ramon com golpes de arma branca dentro de uma casa de shows no bairro Jurema. Depois de passar pelos exames de lesões corporais de praxe, ele será encaminhado para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) de Vitória da Conquista.