Adolescentes que mataram aluno em frente à escola na Bahia são apreendidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:11
Dois adolescentes, de 13 e 16 anos, investigados pela morte de um estudante em frente à uma escola em Feira de Santana, na Bahia, foram apreendidos nesta segunda-feira (11). Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos, foi executado a tiros em 28 de abril, no bairro de Sobradinho.
De acordo com a Polícia Civil, eles respondem por atos infracionais análogos a homicídio e tentativa de homicídio. Além de matar Daniel Lobo, os investigados tentaram executar outro adolescente de 15 anos.
As apreensões foram realizadas por equipes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Eles serão provisoriamente internados em um Centro de Atendimento Socioeducativo, conforme decisão da Justiça. As investigações apontam que os dois atuaram em conjunto na ação.
A polícia já havia apreendido outro adolescente, de 14 anos, apontado como autor dos disparos, em 30 de abril, também no bairro Jardim Cruzeiro. Ele confessou a prática do ato infracional e foi internado em um centro especializado. O quarto adolescente envolvido no caso é procurado pela polícia.