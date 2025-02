SEGURANÇA

Aeroporto de Salvador recebe operação policial às vésperas do Carnaval

Passageiros estão sendo abordados e malas revistadas na ação

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 12:51

Revista de bagagem Crédito: Divulgação

Dezenas de pessoas foram abordadas e 400 bagagens foram inspecionadas no Aeroporto de Salvador durante a Operação Voo Legal, nesta segunda-feira (24). A ação, coordenada pelo epartamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em parceria com a Polícia Federal, Receita Federal e o Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), faz parte das medidas preventivas para o Carnaval e tem como objetivo combater o tráfico de drogas e a entrada de materiais ilícitos no estado.>

Durante a operação, três cães farejadores da Core, treinados desde filhotes para detectar drogas mesmo quando camufladas entre itens com odores fortes, foram fundamentais na busca por entorpecentes. A iniciativa se estenderá por todo o período do Carnaval, com ações integradas entre as forças de segurança e a Receita Federal. >

Segundo o delegado José Bezerra, diretor do Denarc, o aumento do fluxo de pessoas na cidade durante a folia também atrai criminosos que tentam trazer drogas para comercializar em Salvador. "Visando impedir que essas drogas cheguem a Salvador por outros meios, como o terrestre e o marítimo, outras ações também serão realizadas pela Polícia Civil, como as Operações Estrada Legal e Mar Seguro", destacou Bezerra. >