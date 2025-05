SEU BOLSO

Agerba reajusta tarifa de embarque no Terminal Rodoviário de Feira de Santana

A nova tarifa entra em vigência a partir desta próxima quarta-feira (7)

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) aprovou o reajuste da Tarifa de Utilização do Terminal de Embarque (Tute) no Terminal Rodoviário de Passageiros de Feira de Santana. A nova tarifa entra em vigência a partir desta próxima quarta-feira (7). O reajuste será de R$ 2,70 para viagens intermunicipais e interestaduais, conforme estabelece a Resolução Agerba nº 15. O reajuste corresponde a um percentual de 4,42%. Crianças com até cinco anos de idade seguem isentas da cobrança da tarifa. >