Alba aprova isenção de IPVA para veículos elétricos de até R$ 300 mil

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, em sessão Ordinária, nessa terça-feira (5), o Projeto de Lei nº 25.077/2023, que concede a isenção integral do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), incidente sobre os veículos 100% elétricos de valor até R$ 300 mil. Já os veículos elétricos superior a este valor, terão reduzida para 2,5% a alíquota do referido imposto. A isenção passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024.

A proposição estabelece a criação da Companhia Independente de Mediação de Conflitos Agrários e Urbanos, no âmbito da Polícia Militar do Estado. Esta Companhia, que deverá atuar em situações, notadamente, que exijam repressão qualificada contra o crime organizado, terá a finalidade de planejar, coordenar e executar as ações de segurança pública.