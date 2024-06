POLÍTICA

Alba pode votar nesta quarta projeto dos defensores públicos, diz Adolfo Menezes

Votação do oitavo pedido de empréstimo do governo Jerônimo só deve ocorrer após recesso dos parlamentares

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 25 de junho de 2024 às 15:59

Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), disse, nesta terça-feira (25), que a Casa pode votar, nesta quarta-feira (26), o projeto dos defensores públicos da Bahia. Caso não ocorra nesta quarta, a apreciação do texto pode ficar para quinta-feira (27).

“Existe a possibilidade sim (de votação). Mas ainda não conversei com ele (o líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto), que tem que ouvir o governador (Jerônimo Rodrigues)”, declarou Adolfo Menezes, em entrevista ao CORREIO.

O projeto que visa equiparar os rendimentos dos defensores públicos da Bahia aos dos integrantes do Ministério Público e Judiciário foi retirado da pauta de votação após determinação do governador Jerônimo Rodrigues no final do ano passado. A ação do petista desagradou à categoria, que disse ter visto com estranheza a postura do chefe do Executivo baiano, uma vez que a proposta foi acordada antes de ser enviada à Assembleia Legislativa.

A Defensoria Pública da Bahia atualmente tem sua carreira dividida em quatro classes, e a instituição quer, como já ocorre com promotores/procuradores e magistrados, que sejam cinco. Neste cenário, os defensores passariam a ganhar entre R$ 31 mil e R$ 41 mil, dependendo da classe.

Recesso

A expectativa é que, após a votação do texto dos defensores, a Alba entre em recesso. Os trabalhos da Casa só voltarão no início de agosto. Segundo Adolfo Menezes, é “provável” que a apreciação do oitavo pedido de empréstimo do governo Jerônimo ocorra só depois das “férias” dos parlamentares.