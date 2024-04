LUTO

Aluno soldado do Corpo de Bombeiros tem mal súbito e morre durante aula remota na Bahia

Um aluno soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia morreu nesta sexta-feira (5), depois de sofrer um mal súbito, segundo informações da corporação.

Luiz Otávio Dias Gomes estava assistindo uma aula on-line de casa, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, quando passou mal. Bombeiros da 3ª Companhia deram o primeiro atendimento e iniciaram o procedimento para fazer reanimação cardiorrespiratória no aluno.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para continuar com o atendimento, mas o Luiz Otávio não resistiu. O óbito foi atestado pelo médico do Samu.