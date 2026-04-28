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Alunos e professores de Salvador deverão passar por reconhecimento facial para entrar em escolas

Medida foi sancionada pela prefeitura

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:38

Saiba como funcionará o esquema de segurança nas escolas municipais Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A lei que regulamenta o sistema de identificação facial para o controle de entrada e saída em escolas e creches da rede pública de Salvador foi sancionada. Com a medida, apenas pessoas previamente identificadas pelo sistema poderão acessar as instituições através do reconhecimento da face.

A gestão municipal deverá apresentar plano e cronograma de licitação, contratação e instalação dos equipamentos em até 90 dias após a publicação da lei, ou seja, em 4 de junho deste ano.

Projeto institui identificação biométrica facial nas escolas municipais 1 de 2

Ainda de acordo com o texto, os custos deverão ser pagos por dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário.

De acordo com o vereador Claudio Tinoco (União Brasil), autor do projeto, o uso da tecnologia é uma resposta necessária ao aumento das preocupações com a segurança nas escolas.

“Estamos falando de um sistema moderno, eficiente e que ajuda a garantir que a escola seja um ambiente protegido para alunos, profissionais da educação e famílias”, afirmou.