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Alunos e professores de Salvador deverão passar por reconhecimento facial para entrar em escolas

Medida foi sancionada pela prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:38

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas
Saiba como funcionará o esquema de segurança nas escolas municipais  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A lei que regulamenta o sistema de identificação facial para o controle de entrada e saída em escolas e creches da rede pública de Salvador foi sancionada. Com a medida, apenas pessoas previamente identificadas pelo sistema poderão acessar as instituições através do reconhecimento da face.

A gestão municipal deverá apresentar plano e cronograma de licitação, contratação e instalação dos equipamentos em até 90 dias após a publicação da lei, ou seja, em 4 de junho deste ano. 

Projeto institui identificação biométrica facial nas escolas municipais

Projeto institui identificação biométrica facial nas escolas municipais por Reprodução
Projeto institui identificação biométrica facial nas escolas municipais por Reprodução
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Projeto institui identificação biométrica facial nas escolas municipais por Reprodução

Ainda de acordo com o texto, os custos deverão ser pagos por dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário. 

De acordo com o vereador Claudio Tinoco (União Brasil), autor do projeto, o uso da tecnologia é uma resposta necessária ao aumento das preocupações com a segurança nas escolas. 

“Estamos falando de um sistema moderno, eficiente e que ajuda a garantir que a escola seja um ambiente protegido para alunos, profissionais da educação e famílias”, afirmou. 

O projeto de lei já havia sido aprovado na Câmara de Vereadores de Salvador em dezembro do ano passado. O texto também passou pelas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. 

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