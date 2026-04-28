Alunos e professores de Salvador deverão passar por reconhecimento facial para entrar em escolas

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:38
A lei que regulamenta o sistema de identificação facial para o controle de entrada e saída em escolas e creches da rede pública de Salvador foi sancionada. Com a medida, apenas pessoas previamente identificadas pelo sistema poderão acessar as instituições através do reconhecimento da face.
A gestão municipal deverá apresentar plano e cronograma de licitação, contratação e instalação dos equipamentos em até 90 dias após a publicação da lei, ou seja, em 4 de junho deste ano.
Projeto institui identificação biométrica facial nas escolas municipais
Ainda de acordo com o texto, os custos deverão ser pagos por dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário.
De acordo com o vereador Claudio Tinoco (União Brasil), autor do projeto, o uso da tecnologia é uma resposta necessária ao aumento das preocupações com a segurança nas escolas.
“Estamos falando de um sistema moderno, eficiente e que ajuda a garantir que a escola seja um ambiente protegido para alunos, profissionais da educação e famílias”, afirmou.
O projeto de lei já havia sido aprovado na Câmara de Vereadores de Salvador em dezembro do ano passado. O texto também passou pelas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e Fiscalização.