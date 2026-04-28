Turista mineiro morre afogado em destino turístico da Bahia após ser arrastado por correnteza

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Nauan Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:00
Um eletricista de 31 anos, identificado como Dennison Gimenes de Freitas, morreu após se afogar na tarde de segunda-feira (27) na Praia da Pitinga, em Arraial d’Ajuda, um dos principais destinos turísticos de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. O homem, natural de Uberlândia (MG), passava férias na região com a esposa e os sogros.
O incidente ocorreu por volta das 17h, no ponto de encontro entre o rio e o mar. Segundo relatos da família, Dennison e o sogro entraram na água e foram surpreendidos por uma forte correnteza. Enquanto o sogro conseguiu se desvencilhar e sair do mar, o eletricista desapareceu por cerca de 10 minutos, retornando à superfície já desacordado. Os detalhes sobre as circunstâncias do acidente foram divulgados pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia.
Banhistas que presenciaram a cena retiraram a vítima da água e realizaram manobras de reanimação cardíaca até a chegada do socorro. A família de Dennison contesta o tempo de resposta das equipes de emergência, afirmando que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou aproximadamente 40 minutos para chegar à praia.
Dennison foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arraial d’Ajuda, onde as equipes médicas tentaram novas manobras de ressuscitação, mas o óbito foi confirmado pouco depois.
O corpo da vítima foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. A esposa e os sogros, que planejavam ficar na Bahia até o próximo domingo (3), aguardam agora a liberação do corpo para realizar o translado até Minas Gerais, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.
Em nota da Polícia Civil, a 2ª Delegacia Territorial de Arraial d'Ajuda informou que registrou o caso e expediu as guias periciais. Até o momento, a Prefeitura de Porto Seguro não se manifestou sobre a falta de postos de salvamento ou sobre as críticas ao tempo de resposta do Samu.