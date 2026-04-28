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Turista mineiro morre afogado em destino turístico da Bahia após ser arrastado por correnteza

Família aponta que Samu demorou 40 minutos para chegar ao local e questiona falta de salva-vidas na Praia da Pitinga.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:00

Dennison Gimenes de Freitas estava acompanhado de parentes durante o acidente Crédito: Redes Sociais

Um eletricista de 31 anos, identificado como Dennison Gimenes de Freitas, morreu após se afogar na tarde de segunda-feira (27) na Praia da Pitinga, em Arraial d’Ajuda, um dos principais destinos turísticos de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. O homem, natural de Uberlândia (MG), passava férias na região com a esposa e os sogros.

O incidente ocorreu por volta das 17h, no ponto de encontro entre o rio e o mar. Segundo relatos da família, Dennison e o sogro entraram na água e foram surpreendidos por uma forte correnteza. Enquanto o sogro conseguiu se desvencilhar e sair do mar, o eletricista desapareceu por cerca de 10 minutos, retornando à superfície já desacordado. Os detalhes sobre as circunstâncias do acidente foram divulgados pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia.

Socorro e denúncias de demora

Banhistas que presenciaram a cena retiraram a vítima da água e realizaram manobras de reanimação cardíaca até a chegada do socorro. A família de Dennison contesta o tempo de resposta das equipes de emergência, afirmando que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou aproximadamente 40 minutos para chegar à praia.

Dennison foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arraial d’Ajuda, onde as equipes médicas tentaram novas manobras de ressuscitação, mas o óbito foi confirmado pouco depois.

Providências e Investigação

O corpo da vítima foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. A esposa e os sogros, que planejavam ficar na Bahia até o próximo domingo (3), aguardam agora a liberação do corpo para realizar o translado até Minas Gerais, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Em nota da Polícia Civil, a 2ª Delegacia Territorial de Arraial d'Ajuda informou que registrou o caso e expediu as guias periciais. Até o momento, a Prefeitura de Porto Seguro não se manifestou sobre a falta de postos de salvamento ou sobre as críticas ao tempo de resposta do Samu.

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Bahia Acidente Porto Seguro Afogado

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