DESPEDIDA

Amorosa e família: recepcionista morta na Cidade Nova é sepultada sob forte comoção

A cerimônia de sepultamento de Camila Sampaio Rodrigues, 32 anos, estava marcada para às 11h desta quarta-feira (23) no Cemitério da Baixa de Quintas. Antes das 10h, a capela reservada para que amigos e familiares pudessem se despedir estava lotada. No entra e sai, diversas pessoas não conseguiam conter o choro pela recepcionista que foi encontrada morta na terça-feira (22) em casa. Tristes, incrédulos e arrasados foram alguns dos adjetivos usados por pessoas próximas para definir o estado de todos.

Além do contorno de crueldade, já que a principal suspeita é que ela tenha sido morta pelo ex-companheiro que morava de favor com a recepcionista, a dor de perder alguém tão querido para quem estava a sua volta afetou a todos por lá. Jandira Arcanjo Rodrigues, tia de Camila, fez questão de falar com a imprensa. Mesmo chorando, quis contar um pouco sobre uma mulher admirada por todos.