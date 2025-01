RELIGIOSIDADE

Antes de Iemanjá, tem Oxum: saiba tudo sobre o presente entregue ao orixá no Dique

Concentração tem início às 17h30 deste sábado, na Arena Fonte Nova

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 21:13

Presente às Águas Sórodó Crédito: Reprodução/@sorodo_osun

"É preciso, primeiro, adoçar o coração para depois salgar os pés". A expressão para caracterizar o Presente às Águas Sórodó não é usada à toa: anualmente, antes que seja celebrado o dia da Rainha do Mar, a Rainha das Águas Doces precisa ser saudada. Neste dia 1º de fevereiro, o presente será entregue a Oxum, como manda a tradição, no Dique do Tororó, a partir das 17h30, em frente à Arena Fonte Nova. >

A previsão é que o cortejo deixe o local da concentração por volta das 19h, sendo puxado pelo Afoxé Filhos de Gandhi, pelo cacique Carlinhos Brown, pela Orquestra de Agogôs e pela banda afrofeminina Yaya Muxima.>

"É preciso frisar que todas as águas doces, em algum momento, vão desaguar nos mares. Por isso, nós usamos a expressão de que é preciso, primeiro, adoçar o coração para depois salgar os pés, numa referência de que primeiro a gente leva os presentes a esta grande divindade, que é Oxum, para depois ir às águas salgadas levar as oferendas a esta outra grande mãe, que é Iemanjá", explica o presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (Afa), Leonel Monteiro. >

Segundo o gestor, a celebração acontece anualmente no Dique do Tororó, pois é um ponto de águas doces próximo a uma quantidade significativa de terreiros de Candomblé.>

"No dia 1º de fevereiro é realizado o Sórodó com a maior importância devido ao aspecto histórico daquela área e tudo que aquela área representa para as comunidades tradicionais de terreiro, todo o seu axé, magia e história, circundado, inclusive, por muitos terreiros que ali estão em toda aquela região", acrescenta Monteiro, que faz questão de lembrar que outros Sórodós podem ser feitos ao longo do ano, embora o momento mais especial é o que antecede a celebração da Rainha do Mar. >

Origem

A tradição conta que, na década de 1990, uma moradora da região do Dique do Tororó pediu pela saúde da filha e, ao alcançar, decidiu agradecer à Obaluaiê, "que lhes disse: quem curou sua filha foi Oxum, e é a ela que devem agradecer". O presente passou a ser oferecido anualmente, instituindo a tradição. >