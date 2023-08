Apartamento pega fogo em condomínio na Avenida Paralela

Um apartamento sofreu um incêndio no Condomínio Brisas Residencial Clube, localizado na Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada deste sábado (19). Duas pessoas foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-Ba), o fogo começou por volta das 3h20 da madrugada e atingiu apenas um apartamento. A torre e o andar não foram informados pela guarnição, mas segundo a TV Bahia, a residência fica no 13° andar da torre Brisa da Manhã.