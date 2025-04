NOVO POINT DA CIDADE

Apoio ao comércio local e lazer: saiba o que prevê novo contrato de concessão do Parque de Pituaçu

Prefeitura de Salvador assinou contrato com empresa licitante nesta sexta-feira (11)

Larissa Almeida

Publicado em 11 de abril de 2025 às 12:23

Orla de Pituaçu deve ganhar novo visual no segundo semestre de 2026 Crédito: Divulgação Orla Brasil

A Orla de Pituaçu vai ganhar um novo parque urbano que deve reunir diversos atrativos para a população soteropolitana, dentre eles espaço pet, academias, vestiários públicos e 19 quiosques gastronômicos. O parque será operado pela empresa Orla Brasil, a mesma que gere a maior parte da orla do Rio de Janeiro. O contrato de concessão foi assinado pela Prefeitura de Salvador, na manhã desta sexta-feira (11). >

O projeto conta com investimento privado de ordem de R$ 160 milhões e investimentos públicos de aproximadamente R$ 150 milhões. Segundo o prefeito Bruno Reis, a previsão de conclusão da obra é para o segundo semestre de 2026. Agora, com o contrato assinado, a Orla Brasil apresentará à gestão municipal – dentro de um prazo de 30 dias – um plano de implantação, conforme estabelecido no edital, em conformidade com a Proposta Técnica aprovada na fase de licitação. Assim que concluída essa fase, a empresa divulgará o cronograma completo de execução de obras e demais intervenções no local.>

A partir do dia 1º de maio, a Orla Brasil vai promover ações na Orla de Pituaçu. Na primeira delas, no primeiro dia do mês, serão instalados postos de atendimento ao público no local; além disso, a empresa irá realizar, no dia 15 de maio, o primeiro encontro com os permissionários. Ambas as iniciativas têm como objetivo esclarecer as principais dúvidas sobre o projeto, ouvir e analisar as sugestões de atuação.>

Atrativos

Entre os principais atrativos que vão compor o espaço, estão academias, área pet, 26 espaços esportivos, vestiários públicos, parque infantil e 19 quiosques gastronômicos, que vão contar com pratos típicos da Bahia e de outras culinárias. Ainda, haverá decks para petiscos e bares. >

Outros atrativos são os 15 quiosques de conveniências e áreas construídas especificamente para as baianas de acarajé, que terão um local apropriado e pensado para comportar as profissionais e o tabuleiro de maneira confortável. O local também contará com 70 barracas e cadeiras anfíbias destinadas às pessoas com mobilidade reduzida terem acesso à praia.>

O Parque Urbano da Orla de Pituaçu abrange trechos da Boca do Rio, Prais dos Artistas, Pituaçu e Patamares. Uma mudança importante será feita no Parque dos Ventos, que terá parte da estrutura destinada a uma arena. Dessa forma, haverá um condensamento de ambas as estruturas. >

"Vamos ter ali quadras de futevôlei, futebol, espaços gastronômicos e até hotelaria. A dúvida é se vamos fazer a concessão junto da arena ou uma concessão separada. A obra da arena deve ser entregue no segundo semestre do ano que vem", disse Bruno Reis.>

Fortalecimento comercial e econômico

Os ambulantes, por sua vez, terão a oportunidade de passar por um treinamento para se tornarem empreendedores e poderem tocar os próprios negócios na Orla de Pituaçu. Já os permissionários, além da capacitação prática, vão poder contar com incentivos e capital de giro para zerar o aluguel, material garantido todos os anos, depósitos e estrutura. >

Além disso, será implantada uma central de compras equipada com câmaras frigoríficas, que funcionará como um “depósito pulmão” visando garantir uma melhor organização logística aos permissionários. Para além de comerciantes que atuam na localidade, a ideia é atrair também marcas consolidadas para o local, com intuito de dinamizar ainda mais o comércio gastronômico e ter diversos perfis de marcas e preços.>

De acordo com o prefeito Bruno Reis, o contrato foi firmado para que o trecho da Orla, que é a 33ª requalificação feita pela prefeitura, se torne um atrativo para soteropolitanos e turistas. "É para nós que moramos aqui podermos curtir a nossa cidade, mas também incrementar a renda, girar a economia, gerar empregos e oportunidades. Nós queremos que pessoas do Brasil e do mundo viajem até Salvador para ver esse novo trecho de orla", destacou.>

Segundo João Marcello Barreto, sócio-fundador da Orla Brasil, a concessão vai ajudar a ressignificar a história e a beleza de um importante espaço para Salvador. “Queremos deixar um legado para a capital baiana, promovendo o desenvolvimento local e impactando positivamente a vida das pessoas. É extremamente gratificante termos sido escolhidos para contribuir com a transformação da Orla Pituaçu. Para que um parque possa se tornar um destino de excelência, é importante investir em cultura e na atração de serviços de qualidade, tornando o espaço mais acessível a todos. E é exatamente isso que iremos fazer em Pituaçu”, afirma Barreto.>

Sustentabilidade

O contrato também prevê um novo projeto paisagístico, que inclui mais área verde para formação de sombras e circulação de ar para refrescar quem vai usar o parque para fazer atividade física ou apenas contemplar a paisagem.>

Já a proposta ambiental contempla iniciativas sustentáveis de curto a longo prazo, como o programa Lixo Zero, que visa promover a reciclagem local, além de compostagem de resíduos orgânicos e a proibição do uso de plásticos descartáveis. Menos de 10% dos resíduos gerados serão encaminhados para aterros sanitários, enquanto copos, embalagens e outros materiais serão reutilizados. >

Haverá ainda ações voltadas para a reciclagem de embalagens de vidro no próprio local, com o uso de máquinas de trituração para facilitar a logística reversa, e outros resíduos serão destinados à reciclagem por meio de programas com cooperativas locais.>