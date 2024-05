Após desaparecimento, mulher é encontrada morta e carbonizada em Simões Filho

O corpo de uma mulher encontrado carbonizado e amarrado na Via Periférica do CIA, em Simões Filho, neste domingo (26), foi identificado como sendo o da manicure Suelem dos Santos Ferreira, de 28 anos, segundo a Polícia Civil.

A mulher tinha sido vista pela última vez no bairro de Paripe, em uma localidade conhecida como Calombão. A 22º Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho foi acionada sobre a localização do corpo no matagal.