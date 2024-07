SORTE

Aposta baiana fatura R$ 68 mil na Mega-Sena

Sorteio foi realizado no último sábado (27)

Um morador de Serrinha, no nordeste baiano, acertou a quina da Mega-Sena e faturou R$ 68 mil no último sábado (27). A aposta simples foi a única na Bahia a acertar cinco dos seis números sorteados. Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 100 milhões.