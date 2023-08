Aposta de Salvador ganha mais de R$ 2,5 milhões em sorteio da Lotofácil

Metade do prêmio milionário da Lotofácil saiu um morador de Salvador. Duas apostas dividiram os R$ 5 milhões no sorteio do concurso 2890, realizado nesta terça-feira (15). Cada apostador acertou as 15 dezenas sorteadas e vai levar R$ 2.545.664,43, cada.



Segundo Loterias da Caixa, as apostas foram simples e cada jogador investiu R$3 reais. Em Salvador, o sortudo fez a aposta na Loteria Aposte & Ganhe, que fica no bairro Costa Azul. A outra parte do prêmio vai para um bilhete comprado na Jacaré Loterias, em Anitápolis, Santa Catarina.