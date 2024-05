EDUCAÇÃO

Aprender+: prefeito Bruno Reis visita escolas durante aulas de reforço da rede municipal

Com o objetivo de fortalecer o aprendizado dos estudantes da rede municipal de educação, o projeto Aprender+ realiza seu segundo encontro na manhã deste sábado (11), em Salvador. A ação conta com a participação prefeito Bruno Reis, que vai acompanhar as atividades em duas escolas, nos bairros de Coutos e Paripe.