TELEVISÃO

Apresentador é demitido da TV Bahia

Jornalista deixa a emissora após 14 anos

O jornalista Pablo Vasconcelos foi demitido da TV Bahia nesta segunda-feira (17), após 14 anos de trabalho na emissora. Ele era editor-chefe e apresentador do Mosaico Baiano. Além dele, o narrador Thiago Mastroianni também foi demitido . >

Um dia antes da demissão, no domingo (16), o jornalista fez uma publicação em seu perfil do Instagram celebrando o Dia do Repórter. "Obrigado aos que cruzaram, cruzam e ainda vão cruzar o meu caminho, seja pessoalmente, pela TV ou em qualquer outro meio. É tudo por vocês e pra vocês", escreveu. >