VENTOS FONTES

Árvore cai no Acupe de Brotas e deixa região sem energia

A via ficou interditada e fornecimento de energia foi suspenso temporariamente

A frente fria que atingiu Salvador nesta quinta-feira (29) levou os ventos a 43,2 km/h e causou a derrubada de uma árvore na Ladeira do Acupe de Brotas. Alguns galhos caíram sobre a rede elétrica, e por motivos de segurança, a energia foi interrompida na região.

A árvore que caiu sobre a rede elétrica acabou interditando a passagem de veículos na via, enquanto a vegetação caída era podada. Técnicos da Neoenergia Coelba foram até a área, e às 12h38, o serviço de remoção foi finalizado, e o fornecimento de energia, restaurado.

Dicas da Coelba para garantir a segurança

Com o aumento no volume de chuvas em Salvador ao longo da semana, a Neoenergia Coelba reforçou as equipes disponíveis para atender possíveis ocorrências pela cidade. Além disso, a empresa orientou a população sobre como proceder em caso de acidente elétrico relacionado às chuvas.