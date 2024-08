MAU TEMPO

Ventos fortes derrubam árvores na Barra e Ondina e suspendem travessia para Mar Grande

Passagem de frente fria causa transtornos em Salvador nesta quinta-feira (29). Rajada de vento chegou a 43km/h

Amanda Palma

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 09:34

Coqueiro derrobou poste de iluminação Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A chuva e os ventos fortes gerados por uma frente fria causaram estragos em Salvador nesta quinta-feira (29). Os ventos chegaram a 43,2 km/h nas estações meteorológicas de Praia do Flamengo e no Parque da Cidade.

Na Avenida Oceânica, na altura do bairro da Barra, um coqueiro caiu na calçada. A planta atingiu um poste de iluminação pública e um banco, que acabou sendo destruído pelo impacto da queda da árvore. Ninguém ficou ferido. O coqueiro foi removido por agentes da Secretaria Municipal da Manutenção (Seman).

Na Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (Ufba) uma árvore caiu em cima de carros que estavam estacionados no local. Um poste de iluminação também foi atingido pela planta. Não há informações sobre feridos.

Árvore caiu em cima de carros na Escola de Medicina Veterinária da Ufba Crédito: Leitor CORREIO

A área foi isolada e os galhos que atingiram os carros foram removidos.

Galhos de árvore atingiram carros estacionados na Escola de Medicina Veterinária da Ufba Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Segundo a Defesa Civil, os ventos atingiram velocidades de 39,6 km/h em Ondina, onde fica a universidade. E de 33,8 km/h, na Barra, onde o coqueiro caiu.

Na Ladeira do Acupe, galhos de uma árvore também caíram. As partes da planta atingiram a fiação. Técnicos da Coelba foram acionados para atender a ocorrência. A via ficou interditada para o tráfego de veículos.

Galhos de árvore caíram e atingiram fiação no Acupe de Brotas Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Travessia

Devido aos fortes ventos, com mar agitado na Baía de Todos-os-Santos, a Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 5h30 desta quinta, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas também não estão operando.

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica. Com conexão, os passageiros são transportados nos catamarãs do Terminal Náutico até Itaparica, de onde seguem dee ônibus dos operadores até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia até o Morro em lanchas. Com conexão o tempo da viagem fica em 3h e 20m, ou, uma hora a mais em relação à viagem direta. Os horários da Travessia Salvador-Morro de São Paulo, hoje: Saindo de Salvador e 10h30. Saindo de Morro de São Paulo: 11h30 e 14h.

Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Segundo a Astramab, além da condição desfavorável para navegação, a forte ressaca no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, estava dificultando a atracação das embarcações.

A Marinha do Brasil havia emitido alerta de bandeira vermelha devido à passagem da frente fria. "Haverá

a passagem de uma ampla frente fria que deixará o tempo instável, com intensificação nos

ventos, agitação marítima e pancadas de chuva localmente fortes sobre todo o litoral baiano", diz o comunicado emitido pela Marinha.

Previsão do tempo