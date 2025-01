VIOLÊNCIA

Assaltantes de bancos e carros-fortes que atuavam na Bahia e mais 4 estados são mortos pela polícia

Operação Tolerância Zero interceptou os suspeitos no estado do Mato Grosso

Tharsila Prates

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 19:26

As polícias da Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Pará e Mato Grosso localizaram três assaltantes de banco e de carros-fortes que atuavam nos cinco estados. A Operação Tolerância Zero interceptou os suspeitos no estado do Mato Grosso, nesta segunda-feira (20). Houve confronto, e o trio foi morto.

Ações de inteligência indicaram que os homens estariam escondidos na cidade de Confresa, planejando novos ataques contra instituições financeiras.

Antônio Edilson Pessoa Galdino, Marcos Deley Soares Pereira e Frederico Bandeira Alencar, que, segundo a polícia, possuíam extensas fichas criminais, atiraram contra as equipes e acabaram feridos no confronto. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia informou que os suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Armas e munições foram apreendidas.

Na Bahia, além de roubos contra instituições financeiras, os criminosos plantavam maconha em três propriedades na cidade de Irecê, no centro-norte do estado. A Operação Canabis Goumert da Ficco Ilhéus, promovida em setembro de 2024, desmontou o esquema criminoso. Cerca de 15 toneladas de drogas foram destruídas na ocasião.