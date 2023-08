Aumento nas tarifas do ferry começa a valer; confira valores

Os novos preços das passagens do sistema ferry-boat começaram a valer nesta terça-feira (8). O aumento foi de 6,43%, passando a custa de R$ 6,50 a R$ 82,90.



Também começaram a valer hoje os aumentos no pedágio das rodovias administradas pelas CLN, Bahia Norte e a Concessionária Estrada do Feijão.



No ferry, em dias úteis a tarifa de passageiros vai de R$ 6,10 para R$ 6,50 e a de veículos de R$ 55 para R$ 58,50. Nos finais de semana, pedestres deixarão de pagar R$ 8,10, passando a pagar R$ 8,60, e os valores para carros vão de R$ 77,90 para R$ 82,90.