Autores Thalita Rebouças e Raphael Montes confirmam participação na Flica 2024

Escritores mais vendidos do Brasil participam de mesas literárias nos dias 17 e 18 de outubro (quinta e sexta-feira) respectivamente

Da Redação

Publicado em 31 de agosto de 2024 às 00:09

Os dois primeiros nomes anunciados para a 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece de 17 a 20 de outubro, foram anunciados: são os cariocas Thalita Rebouças e Raphael Montes.

Com o tema “O Mundo da Literatura em Festa”, a Flica 2024 traz a escritora best-seller Thalita Rebouças para a abertura do seu primeiro dia de atividades. Ela é uma das palestrantes nacionais mais esperadas do espaço Geração Flica no dia 17 (quinta-feira), quando participa, às 10h, da mesa literária Livros que Atravessam Gerações, que inicia oficialmente a programação do evento.

Autora de obras que arrebataram o público adolescente como a “Série Confissões” e coautora de “Um Ano Inesquecível”, Thalita Rebouças também é roteirista, repórter, atriz e escritora com 25 anos de carreira. Atualmente, vem se destacando com seus poemas sobre amadurecimento de forma bem-humorada e autêntica em seu Instagram @thalirareboucas com mais de 550 mil seguidores. Com essa temática, ela lançou o livro “Felicidade inegociável e outras Rimas” no primeiro semestre de 2024.

Suspense, crime e terror são o tempero das histórias de Raphael Montes, nome que promete causar grande expectativa no segundo dia da festa literária que lota a cidade de Cachoeira. Autor de romances como “Suicidas”, “Dias Perfeitos”, “O Vilarejo”, “Jantar Secreto” e “Bom Dia, Verônica”, Montes é o convidado nacional da mesa Meu Filme dá um Livro no dia 18 (sexta-feira), 16h, no Espaço Geração Flica.

Com importante atuação como roteirista, Raphael Montes (@raphael_montes) também é o criador, roteirista-chefe e produtor-executivo da primeira novela da Warner Bros. Discovery, “Beleza Fatal”, e da série “Bom Dia, Verônica” na Netflix (vencedora do prêmio APCA 2020), que lançou sua terceira temporada em fevereiro de 2024.

“Thalita e Rafael são dois grandes nomes da nossa literatura jovem, da nossa literatura pulsante que arrasta as pessoas e que conquista tantos corações apaixonados pela escrita e pelo audiovisual. Ambos têm obras adaptadas, ambos participam de salas de roteiro. E se engana quem pensa que os jovens não estão lendo. A prova de que estão lendo são as listas dos livros mais vendidos no país e a lotação de painéis em grandes eventos literários. É por meio do olhar de jovens emocionados que foi pensada a curadoria da Geração FLICA de 2024”, comenta o curador do espaço Geração Flica, Deko Lipe, que integra o time da curadoria da FLICA 2024 ao lado de Calila das Mercês (Tenda Paraguaçu) e Emília Nuñez (Fliquinha).

Ao todo, 58 autores participam da 12ª Flica, entre nomes baianos, nacionais e internacionais numa programação intensa de quatro dias de debates, apresentações e intervenções artísticas, encontros literários, lançamentos de livros, sessões de espetáculos, contação de histórias, exibição de conteúdos audiovisuais e apresentações de filarmônicas.

A programação da festa é gratuita, aberta ao público e está distribuída em cinco espaços principais: Tenda Paraguaçu, Fliquinha, Geração Flica, Intervenções Artísticas e Programação Variada. Todos os espaços têm indicação etária livre com acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição.

Com sede na histórica e heroica cidade de Cachoeira, a Flica chega a sua 12ª edição com histórico de sucesso de público e mídia e a marca de mais de 80 mil visitantes na última edição. O evento mais uma vez se apresenta como fundamental para a literatura, educação, cultura, turismo e economia do estado da Bahia, reunindo os públicos infantil, juvenil e adulto em torno da arte literária e o seu potencial em honrar o passado, inspirar o presente e construir futuros.

SERVIÇO:

12ª Festa Internacional de Cachoeira – FLICA 2024

Onde: Cachoeira – BA

Quando: 17 a 20 de outubro

Informações:

Site oficial: flica.com.br