Avenida em Valéria começa obras para requalificação em toda extensão

Obra vai alcançar 1,6 km da via, desde o cruzamento com a Estrada do Derba até a ligação com a Rua Petronília Dércia

Publicado em 11 de março de 2024 às 13:34

Avenida Valéria passará por obras Crédito: Valter Pontes/Secom

A Avenida Valéria, no bairro de mesmo nome, vai passar por uma requalificação, permitindo ampliação do espaço, além de melhoria com asfaltamento em toda extensão. A ordem de serviço foi assinada nesta segunda (11) pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, com início imediato das obras.

Segundo a prefeitura, a obra vai alcançar 1,6 km da via, desde o cruzamento com a Estrada do Derba até a ligação com a Rua Petronília Dércia. Atualmente, a pista tem fluxo intermitente, com diversos trechos ainda sem asfalto e com a pavimentação deteriorada por muitos buracos. O local não possui passeios e também sofre com alagamentos nos períodos de chuva, por conta da falta de drenagem.

"Quando a gente fala de mobilidade, este bairro tinha dois sonhos: a construção da Rua Petronília Dércia e a Via Bronze, duas obras que nós fizemos. Duas vias importantes que agora conectam Valéria com a Estrada do Derba, com o Subúrbio e com a BR-324”, disse o prefeito Bruno Reis hoje.

“Tenham certeza que agora, neste entorno aqui da Av. Valéria, vão chegar outras indústrias, porque hoje é difícil o caminhão sair para escoar a produção. Quando tivermos essa via, com um pavimento de qualidade, com drenagem, novas indústrias e atividades comerciais vão se instalar aqui. É assim que a gente gera empregos: investindo em infraestrutura”, acrescentou.

O projeto para a nova Avenida Valéria consiste na execução de pavimentação adequada para o tráfego dos veículos, incluindo a drenagem da via e a devida sinalização (vertical e horizontal), além da implementação de passeios para o fluxo dos pedestres com piso tátil, promovendo acessibilidade. As intervenções serão realizadas com o objetivo de adequar as condições da via existente ao tráfego que interage com outras ruas do bairro, proporcionando segurança e conforto.

A requalificação ainda prevê a implantação de duas faixas de rolamento com sentidos opostos, possibilitando o fluxo de veículo em ambos os sentidos da via, juntamente com a implantação de passeios em ambos os lados. Também haverá canteiros com vegetação ornamental, dando uma aparência mais harmônica e reforçando o paisagismo.