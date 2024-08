SEM ENERGIA

Avenidas Barros Reis e Vasco da Gama ficam sem luz após problemas em postes

As avenidas Barros Reis e Vasco da Gama ficaram sem energia elétrica após acidentes com dois postes, entre a noite de quarta-feira (28) e a manhã desta quinta-feira (29).

Segundo a Neoenergia Coelba, equipes da distribuidora já estão no local para normalizar o fornecimento de energia.

Já no Engenho Velho da Federação, profissionais da distribuidora foram encaminhados ao local logo após a ocorrência e seguem atuando para restabelecer o serviço. Metade dos moradores do bairro que foram afetados pela queda de energia já tiveram o serviço retomado. Ainda segundo a Neoenergia Coelba, as causas da falta de luz ainda estão sendo apuradas.