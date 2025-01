DADOS DO MEC

Bahia é o terceiro estado com mais aprovados no Sisu, com quase 22 mil

Em todo estado, restam apenas 926 vagas a serem preenchidas

Tharsila Prates

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 21:33

Sisu Crédito: Reprodução

A Bahia teve 21.963 aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. O estado teve 206.213 inscrições, considerando que cada inscrito podia escolher até dois cursos. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC) divulgados nesta segunda-feira (27), das 22.889 vagas ofertadas por instituições baianas, restam remanescentes apenas 926.>

O estado figura em terceiro lugar no total geral de estudantes aprovados no Sisu em 2025 - classificação que varia de acordo com o número de vagas ofertadas por cada unidade da federação.>

O estado que recebeu o maior número de inscrições foi Minas Gerais, com 331.290 inscrições, e também com o maior número de aprovados: 33.192. As instituições públicas de educação superior mineiras ofertaram 34.049 vagas. A lista de estados com mais participantes segue com Rio de Janeiro (com 255.986 inscrições e 28.058 aprovados, para uma oferta de 28.424 vagas) e São Paulo (com 215.348 inscrições e 13.585 aprovados, para uma oferta de 13.638 vagas). >

Na Bahia, os cinco cursos com maior número de inscrições na BA foram Medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba), com 7.627 inscrições e 118 aprovados; Medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com 3.150 inscrições e 60 aprovados; Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com 3.078 inscrições e 90 aprovados; Medicina na Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), com 2.984 inscrições e 40 aprovados; e Enfermagem na Ufba, com 2.791 inscrições e 80 aprovados.>

Ao todo, o processo seletivo recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos em todo o país e que concorreram a 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior.>

O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024, quando 1.271.301 participaram da seleção. O processo seletivo registrou 2.505.979 inscrições, pois cada inscrito pode escolher até dois cursos. Considerando a ampla concorrência, as várias modalidades de cotistas e as ações afirmativas próprias das instituições, o Sisu registrou 6.342.684 inscrições.>

Cronograma>

Os selecionados na chamada regular do Sisu podem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino para as quais foram admitidos no período de 28 a 31 de janeiro. Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio. >

Além disso, o prazo para o estudante não selecionado na chamada regular manifestar interesse em participar da lista de espera começa nesta segunda-feira (27) e vai até a sexta-feira (31), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.>