ATRASO E ANSIEDADE

Candidatos criticam MEC por demora na divulgação do resultado do Sisu 2025

Ministério da Educação afirma que o resultado será anunciado ainda neste domingo (26)

H Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 20:33

SISU Crédito: Reprodução

A espera pelo resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 gerou uma onda de críticas nas redes sociais neste domingo (26), com muitos candidatos reclamando da demora na divulgação e da falta de informações claras por parte do Ministério da Educação (MEC). O Sisu é a principal porta de entrada para universidades públicas do Brasil e é disputado por estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. >

A indefinição sobre o horário da divulgação gerou grande ansiedade entre os participantes, que, sem nenhuma atualização oficial, recorreram às redes sociais para expressar descontentamento. No X (antigo Twitter), o assunto tomou conta das discussões no país. "Eu detesto menosprezar o Brasil, mas fico me perguntando se em algum outro país que se diga sério, seria aceitável o ministério da educação nem sequer soltar uma nota sobre o atraso do maior vestibular do seu país. É uma piada esse Sisu e um deboche aos estudantes", desabafou uma estudante.>

Outro internauta fez piada sobre a situação, comparando a demora à exposição de influenciadores em um “dossiê secreto” por não cumprir prazos. “O Sisu certamente sairia na lista de influenciadores que não cumprem o briefing e não entregam no horário”, ironizou.>

Enquanto isso, os candidatos que acessam o site do Sisu se deparam com a mensagem: “Fique tranquilo. Não se preocupe, em breve você poderá acessar a página do Sisu.”>