ENEM

Resultado do Sisu 2025 sai neste domingo; veja como consultar

Estudantes poderão conferir se foram aprovados para o curso e a universidade que desejam

Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 10:32

Candidatos vão poder acessar resultado neste domingo (26) Crédito: Agência Brasil

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), usado para ingressas em universidades públicas com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), terá o resultado divulgado neste domingo (26). No sistema, os candidatos de todo o Brasil poderão conferir se foram ou não aprovados para o curso e a universidade onde gostariam de estudar.>

Por conta do número de acessos, a instabilidade do sistema é algo, praticamente, garantido, como em anos anteriores. Porém, o acesso é simples. Os candidatos precisam apenas acessar o site do programa, no Gov.br, e entrar no Resultado da Chamada Regular. Caso o sistema esteja lento, a única solução é a paciência.>