ACIDENTE GRAVE

Borracheiros ficam feridos após explosão de pneu de caminhão em Caravelas

Dois homens foram socorridos e levados ao hospital após o acidente impressionante, registrado por câmera de segurança

H Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 19:13

Câmera de segurança do local registrou o momento do acidente Crédito: Arquivo Pessoal

Dois borracheiros ficaram feridos em um acidente assustador ocorrido no sábado (25), em Caravelas, no extremo sul da Bahia. O incidente aconteceu enquanto os homens calibravam um pneu de caminhão que estava furado. De acordo com informações de familiares, foi nesse momento que o pneu explodiu, atingindo os trabalhadores de forma violenta. A informação é do portal g1. >

Imagens registradas por uma câmera de segurança instalada na borracharia mostram o exato momento da explosão. No vídeo, o proprietário do estabelecimento se aproxima primeiro do pneu e chama seu sobrinho para ajudá-lo. Pouco depois, enquanto ambos se abaixam para inspecionar a peça, ocorre a explosão, lançando os dois borracheiros no chão.>

Com o impacto, a roda do caminhão foi projetada contra o telhado da borracharia. O dono do estabelecimento sofreu ferimentos nos olhos e quebrou três dedos da mão, além de perder temporariamente a memória. O sobrinho dele, por sua vez, teve ferimentos no supercílio, pulso e tórax.>