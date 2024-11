PREMIAÇÃO

Bahia tem cinco finalistas no Prêmio IEL de Talentos, que destaca estagiários

Estado é o terceiro maior em número de projetos reconhecidos

Cinco projetos da Bahia estão entre os 44 finalistas do Prêmio IEL de Talentos, que reconhece estagiários, empresas, instituições de ensino e bolsistas. A premiação acontece nesta quarta-feira (6), em Fortaleza, no Ceará.

A Bahia é o terceiro estado com a maior delegação, com representantes em quatro das cinco modalidades. Os vencedores vão receber prêmios de acordo com a colocação: notebook para primeiro lugar; tablet para segundo lugar; e Kindle para terceiro lugar. Além disso, todos os 88 finalistas – considerando também os supervisores e representantes das empresas – receberão troféus e certificados.

“Reconhecimento faz parte do processo de educação. Por meio da premiação, o IEL reconhece pessoas, empresas e instituições de ensino que aproveitaram uma oportunidade para mudar positivamente a realidade ao seu redor. Dessa forma, o Prêmio IEL de Talentos incentiva que essas boas práticas continuem sendo adotadas no universo de estágio e do Inova Talentos”, diz o superintendente do IEL, Paulo Mól.