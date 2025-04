PURO LUXO

Bahia tem hotéis com diárias acima de R$ 14 mil; veja as regalias

Opções de estadia contam com luxos que vão desde praia privativa até adegas em acomodações individuais

Larissa Almeida

Publicado em 22 de abril de 2025 às 05:00

Crédito: auto-upload

Imagine reservar um hotel e obter acesso a acomodações luxuosas, serviço de mordomo, menu de travesseiros, ponto de recarga para carros elétricos e sala VIP em um aeroporto. Tudo isso, que pode até parecer exagero à primeira vista, existe nos hotéis mais bem equipados da Bahia, que têm diárias de até R$ 14,4 mil. Localizados preponderantemente no Sul da Bahia, a maioria desses pontos de estadia oferece integração à natureza, estilo rústico e uma série de confortos. Com opções de restaurantes especializados na comida local e bares com drinks elaborados, esses hotéis têm menu assinados por chefs e espaços completamente privativos – desde bangalôs a casas – que integram privacidade com a comodidade do serviço de hotel. O CORREIO listou abaixo alguns dos hotéis luxuosos da Bahia. Confira as regalias: >

1) Hotel Fasano Trancoso >

Localizada na Praia de Itapororoca, em Trancoso, o Hotel Fasano Trancoso possui 40 bangalôs e 23 Villas distribuídos em uma área reservada com cenário composto por mata nativa, céu azul e águas quentes tranquilas. os bangalôs variam de 60m² a 210m². O interior minimalista combina itens decorativos, como remos de madeira, vasos de cerâmica artesanal e antigos garrafões de vidro colorido garimpados, até peças de design como a cadeira e a poltrona de freijó natural. >

O hotel conta com dois restaurantes comandados pelo Chef Zé Branco. No restaurante Praia Trancoso, há um menu especialmente dedicado a carnes e frutos do mar grelhados na parrilla. Já no restaurante Fasano Trancoso, o chef se debruça sobre receitas clássicas da gastronomia italiana, combinadas com uma variedade de frutos do mar, além de pratos típicos locais, como o bobó de camarão e moqueca. >

Entre os atrativos e facilidades do hotel, estão spa, piscina, espaço para a prática de beach tênis, racket club, heliponto, ponto de recarga para carregamento de veículos elétricos ou híbridos, esportes náuticos, clube infantil, espaço para eventos, trilhas, bicicletas adaptadas para praia e sauna. >

Piscina do Hotel Fasano Trancoso Crédito: Reprodução/Hotel Fasano Trancoso

Onde: Trancoso, distrito de Porto Seguro >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 6.329 a R$ 14.344 >

Estadia mínima: 2 noites >

Valor máximo: R$ 28.688 >

O que o valor máximo inclui: Café da manhã e almoço. >

Dividido em dois pavimentos, o bangalô tem um primeiro andar (75 m²) com sala de estar estilo loft, camas king-size ou twin, lençóis de algodão egípcio com 300 fios, banheiros em mármore com chuveiro de alta pressão e banheira. >

Já o pavimento superior (48 m²) abriga um terraço privativo com espreguiçadeiras e vista para o mar. A varanda térrea é separada por um paisagismo projetado para criar um ambiente acolhedor e proteger a privacidade dos hóspedes. Além disso, a porta conectante possui uma proteção especial antirruído. >

2) Pousada Estrela D’Água >

Localizada na Praia dos Nativos e cercada pela Mata Atlântica, a Pousada Estrela D’Água é pé na areia e oferece um ambiente integrado com a natureza. A decoração segue a linha rústica chic, rica em detalhes, incorporando os ambientes da pousada, como a sala de TV, jogos e sala de ginástica. >

O local também conta com SPA que oferece massagens energéticas, com pedras quentes, bambu, e reflexologia dos pés e mãos. São duas piscinas, incluindo uma com hidromassagem. O espaço também possui dois restaurantes, sala de estar com TV, sala de jogos, redário e boutique. >

Entre outros serviços, a pousada oferece aulas de ginástica funcional na praia, golfe, aulas de kite surf, stand up paddle, surf, caiaque no Rio Trancoso, passeios de lancha, helicóptero, entre outros. A pousada é também Pet Friendly e pode receber animais de pequeno porte. >

Bangalô da Pousada Estrela D'Água Crédito: Reprodução/Estrela D'Água

Onde: Trancoso, distrito de Porto Seguro >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 3.265 a R$ 10 mil >

Estadia mínima: 2 noites >

Valor máximo: R$ 20 mil >

O que o valor máximo inclui: Um bangalô inteiro com uma cama de solteiro e uma cama de casal grande. O espaço conta com piscina privativa, vista para o jardim, ar-condicionado, banheira de hidromassagem, varanda, terraço, máquina de café, sofá, área de estar, entre outros atrativos. >

3) UXUA Casa Hotel & SPA >

O UXUA Casa Hotel & Spa, localizado no coração de Trancoso, na Bahia, é um refúgio de luxo que combina história, design e sustentabilidade. Inaugurado em 2009 pelo designer holandês Wilbert Das, o hotel possui 16 casas restauradas do Quadrado Histórico, muitas datando da fundação do vilarejo, no século XVI. O espaço foi eleito o melhor resort da América do Sul pelo sexto ano consecutivo pela Condé Nast Traveler e figura entre os 10 melhores resorts do mundo. >

Cada casa foi meticulosamente restaurada com materiais reaproveitados e técnicas tradicionais, em colaboração com artesãos locais, criando um ambiente autêntico e acolhedor. O hotel oferece 24 suítes exclusivas, distribuídas em 9 mil metros quadrados de jardins privativos, que incluem uma piscina revestida de quartzo aventurina, conhecida por suas propriedades curativas. >

O UXUA Vida Spa & Lab desenvolve tratamentos e produtos com base na flora local, como óleos essenciais e chocolates artesanais. Além disso, o restaurante no Quadrado serve pratos da culinária baiana, enquanto o lounge de praia oferece uma experiência única à beira-mar. >

Casa Eugênia Crédito: Reprodução/UXUA Casa Hotel & SPA

Onde: Trancoso, distrito de Porto Seguro >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 3.100 a R$ 5.500 >

Estadia mínima: 2 noites >

Valor máximo: R$ 11 mil >

O que o valor máximo inclui: Casa Eugênia com 228 m², piscina e Lounge privativos. Suíte principal com banheiro espaçoso, banheira de época e chuveiros duplos de madeira e segunda suíte, no segundo andar, com varanda privada e vista para o jardim. Ampla sala de estar que se estende para um pátio externo com piscina e chuveiro rústico ao ar livre, cozinha integrada à varanda privativa com mesa de jantar ao ar livre, ambientes bem iluminados e arejados e cercada por árvores. >

4) Hotel Reserva Jucumã Boutique >

Situado próximo da região da Praia do Espelho, no litoral sul de Trancoso, o Hotel Reserva Jucumã Boutique conta com 15 acomodações exclusivas, sendo 12 bangalôs e 3 villas, divididos em quatro categorias, com vista para o mar e 1 km de extensão de praia, piscina comum, piscinas privativas, academia, restaurante, bar e heliponto. >

Villa Jacumã Crédito: Reprodução/Reserva Jacumã

Onde: Trancoso, distrito de Porto Seguro >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.797,99 a R$ 4.831,36 >

Estadia mínima: 2 noites >

Valor total máximo: R$ 9.662,72 >

O que o valor máximo inclui: Acomodação única na Reserva Jacumã, à beira-mar, com mais de 150 m², área privativa com piscina, com jardim, total exclusividade, banheira de imersão dentro do bangalô, terraço exclusivo com rede e gazebo. O espaço ainda conta com cama king size, Enxoval Trousseau, cervejeira e adega. >

5) Pousada Trijunção >

No coração do Cerrado, a Pousada Trijunção está localizada na divisa de Bahia, Minas Gerais e Brasília. O local conta com sete suítes em um ambiente exclusivo e arquitetado para se integrar ao ambiente e à gastronomia. O roteiro de experiências pode incluir avistamento do lobo-guará, do jacaré-anão e de outras espécies do bioma. Ainda, oferece as possibilidades de travessias, trilhas botânicas e imersivas, caiaque na Lagoa das Araras e passeio de fatbike. >

Acomodação da Pousada Trijunção Crédito: Reprodução/Pousada Trijunção

Onde: Jaborandi, no Oeste da Bahia >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.530 a R$ 9.250 >

Estadia mínima: 1 noite >

O que o valor máximo inclui: Acesso à Villa Jatobá, uma casa privativa com 217 m², com sala de estar e jantar com mesa para até 6 pessoas. Duas suítes com ofurô, closet, jacuzzi e varanda privativa com vista para o campo. >

6) Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA >

O Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa é um resort all-inclusive localizado na Praia de Imbassaí situado em meio a uma reserva natural. O espaço oferece 654 suítes de luxo distribuídas por vilas rodeadas por coqueirais e manguezais. >

O local dispõe de infraestrutura completa, que conta com 6 restaurantes temáticos, 12 bares, 4 piscinas — incluindo uma infantil com tobogãs — e um centro esportivo com quadras poliesportivas. O Zentropía Palladium Spa & Wellness oferece tratamentos de relaxamento e estética, além de uma área molhada com jacuzzi e sauna. Para famílias, o resort dispõe de clubes infantis, berçários e uma programação de entretenimento diária. >

A experiência é complementada pelo conceito Infinite Indulgence®, que garante aos hóspedes acesso ilimitado a todas as comodidades e serviços do resort, incluindo gastronomia de alta qualidade, atividades recreativas e entretenimento noturno, sem custos adicionais. >

Vista do Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA Crédito: Reprodução/Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA

Onde: Imbassaí >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.073,77 a R$ 2.684,69 >

Estadia mínima: 3 noites >

Valor máximo: R$ 8.054,07 >

O que o valor máximo inclui: Os hóspedes do The Signature Level – a acomodação mais luxosa – a têm acesso a espaços exclusivos: piscina e bar Segredo, com bebidas premium e snacks rápidos; Bossa Nova Lounge, conhecido por seus coquetéis de autorais, aberto a partir das 11h; Bar Ondas, um bar de praia com vistas incríveis para o mar e serviços de snacks e bebidas premium. >

Há também acesso gratuito ao circuito de hidroterapia do Zentropia Palladium Spa & Wellnes, serviço de mordomo das 8h às 23h, transporte com ar-condicionado para a praia, check-in mais cedo e checkout mais tarde, mediante disponibilidade. >

As acomodações contam frigobar com produtos premium e com reposição diária, serviço de quarto gratuito 24 horas, menu de travesseiros e desconto de 15% na carta de vinhos e espumantes, All Inclusive. >

7) Barracuda Hotel & Villas >

Localizado em uma falésia rodeada por palmeiras em Itacaré, o Barracuda Hotel & Villas tem 17 suítes e vilas independentes, sendo que cada unidade é decorada com móveis artesanais locais e grandes janelas que permitem a entrada da luz natural. Além disso, o hotel dispõe de uma piscina infinita, terraços de madeira e um rooftop bar. >

A gastronomia do Barracuda é comandada pelo chef Fernando Luz, natural de Itacaré, que utiliza ingredientes frescos fornecidos por pequenos produtores e pescadores locais. O restaurante oferece pratos elaborados com técnicas artesanais regionais. >

Acomodação da Barracuda Hotel & SPA Crédito: Reprodução/Barracuda Hotel & SPA

Onde: Itacaré >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.600 a R$ 3.880 >

Estadia mínima: 2 noites >

Valor máximo: R$ 7.760 >

O que o valor máximo inclui: Suíte master que pode ser conjugada com a Suíte Standard, criando um espaço ideal para receber, com conforto e privacidade, famílias de até 5 pessoas. O ambiente é equipado com cama dupla, ar-condicionado, Wi-Fi cortesia, TV a cabo e cofre. >

Conta ainda com minibar (custo adicional), máquina de café Nespresso, secador de cabelo, banheira, roupões e amenities de banho naturais, feitos à mão especialmente para o Barracuda — um toque exclusivo que completa a experiência de bem-estar. >

8) Hotel Fasano Salvador >

O Hotel Fasano Salvador ocupa um edifício Art Déco dos anos 1930, no Centro Histórico de Salvador. O projeto de restauração, assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld, preservou elementos originais como painéis de jacarandá da Bahia, combinando elegância clássica com design contemporâneo. Em 2019, o hotel foi o único brasileiro a figurar na lista dos 100 melhores lugares do mundo da revista Time. >

Com 70 acomodações, o Fasano Salvador oferece quartos espaçosos e sofisticados, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, TV a cabo, minibar, cofre e banheiros luxuosos. O rooftop do hotel conta com uma piscina de granito azul, academia moderna e um spa com três salas de massagem e sauna úmida, oferecendo tratamentos exclusivos assinados pela terapeuta holística Fabrícia Nogueira. >

O restaurante Fasano Salvador, comandado pelo chef Lomanto Oliveira, oferece pratos da culinária italiana clássica e baiana, como massas, risotos, carnes e peixes. O espaço conta com uma adega climatizada e um bar elegante, perfeito para apreciar uma seleção de vinhos nacionais e internacionais. Além disso, o hotel dispõe de estacionamento privativo e serviço de concierge. >

Rooftop do Hotel Fasano Crédito: Divulgação

Onde: Salvador >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.378 a R$ 7.758 >

Estadia mínima: 1 noite >

O que o valor máximo inclui: A Suíte Deluxe Frente Mar oferece 75m² de conforto e sofisticação, com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos. O ambiente conta com sala de entrada, ampla sala de estar, cama king-size com lençóis de algodão egípcio 300 fios e uma decoração clean com toques artesanais. O banheiro em mármore inclui uma elegante banheira, ideal para relaxar com charme e exclusividade. >

9) Villas de Trancoso Hotel e Resort >

O Villas de Trancoso Hotel e Resort fica na Praia dos Nativos. Com 10 villas de um e dois quartos o resort oferece uma experiência personalizada em meio à Mata Atlântica. As acomodações são decoradas com móveis de madeira e artesanato local. >

A gastronomia do local tem como destaque pratos que valorizam ingredientes orgânicos e regionais. O restaurante principal oferece delícias como moqueca de frutos do mar, bobó de camarão e risoto de shitake, enquanto o bar da praia serve petiscos e drinks tropicais. >

Restaurante do Villas de Trancoso Hotel e Resort Crédito: Reprodução/Villas de Trancoso Hotel e Resort

Onde: Trancoso, distrito de Porto Seguro >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.881 a R$ 6.194,15 >

Estadia mínima: 1 noite >

O que o valor máximo inclui: iluminação romântica, varandas com redes e cadeiras confortáveis ou amplos sofás, camas cobertas por mosquiteiros e uma área social para assistir TV e reunir a família. Cada bangalô possui um banheiro máster com closet chuveiro estilo cachoeira, além de um segundo banheiro com chuveiro. >

Outras comodidades inclusas são: frigobar, chaleira elétrica, cafeteira Nespresso, cofre e closet. O banheiro conta com chuveiro estilo cascata, secador de cabelo, roupão e amenities L'Occitane en Provence. Para ainda mais conforto, dispõe de varanda térrea com vista e mosquiteiros. >

10) Txai Resort Itacaré >

Situado na praia de Itacarezinho, o Txai Resort Itacaré está inserido em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica preservada. Com 38 bangalôs e apartamentos inspirados na arquitetura indonésia, o resort oferece uma experiência de imersão na natureza. >

O espaço tem entre os atrativos o Spa Shamash, que oferece tratamentos baseados em tradições orientais, enquanto as instalações do resort incluem seis piscinas, dois bares, quadras de tênis, sala de jogos, heliponto e uma sala VIP no aeroporto de Ilhéus. >

A gastronomia do Txai é composta por dois restaurantes: o Orixás, que oferece pratos da culinária baiana e internacional, e o Restaurante Praia, localizado à beira-mar, com um cardápio à la carte e uma carta de vinhos sul-americanos. Os hóspedes também podem desfrutar de jantares privativos com menus exclusivos preparados pelo chef do resort. >

Bangalô Premium do Txai Resort Itacaré Crédito: Reprodução/Txai Resort Itacaré

Onde: Itacaré >

Diária p/ 2 pessoas: De R$ 2.740 a R$ 5.170 >

Estadia mínima: 1 noite >

O que o valor máximo inclui: O Bungalow Premium do Txai Resort Itacaré tem aproximadamente 70 m² e é construído sobre um deck suspenso com varanda privativa, espreguiçadeiras e piscina exclusiva. Localizado na colina, proporciona vistas para o mar e a floresta. >