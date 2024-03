EDUCAÇÃO

Bahia tem menor taxa de jovens de 18 a 24 anos no Ensino Superior do país

Estado perdeu 34 mil estudantes desta faixa etária em um ano

Publicado em 22 de março de 2024 às 10:16

Bahia tem menor taxa de estudantes ativos entre 18 a 24 anos nas universidades Crédito: Antônio Queirós/GOVBA

A Bahia tem a menor taxa de jovens de 18 a 24 anos cursando Ensino Superior do Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, a proporção de pessoas no estado nesta etapa da educação ficou em 17,1% em 2023. Nenhum dos outros estados do país teve uma porcentagem inferior. O dado negativo foi registrado mesmo com o aumento na proporção de pessoas dessa faixa etária cursando o Ensino Superior, que era de 15,0% em 2022

Isso porque, de 2022 para 2023, a Bahia perdeu 34 mil estudantes de 18 a 24 anos e chegou a 29,9% de alunos ativos nessa faixa etária, o menor percentual registrado desde que o PNADC começou a avaliar esse indicador, em 2016. Esse é o terceiro ano consecutivo que o estado apresenta queda em estudantes dessa idade. Veja o ranking abaixo:

Bahia está na lanterna em dois indicadores da educação Crédito: Reprodução

O IBGE aponta que, a princípio, estudantes dessa faixa etária deveriam estar acessando o Ensino Superior. No entanto, dos 29,9% dos jovens baianos entre 18 a 24 anos que estavam estudando em 2023, cerca de 195 mil pessoas (42,8%) estavam atrasados, em etapas anteriores do ciclo escolar.

Apenas cerca de 260 mil pessoas (57,2%) desse quantitativo estavam devidamente regularizadas no Ensino Superior. Além do atraso, o ano de 2023 representa o menor número absoluto (455 mil) de estudantes ativos dessa idade na Bahia desde o início da série histórica da PNADC.

Os números são negativos também em relação ao percentual de pessoas com 25 anos ou mais que tenham Ensino Superior no estado. Entre os baianos dessa faixa etária, apenas 11,9% estão nessa situação, a menor porcentagem do Brasil segundo o levantamento.

Nas demais faixas etárias, houve aumento na taxa de escolarização do estado. O mais intenso ocorreu entre as crianças de 0 a 3 anos, na qual a frequência à creche ou pré-escola passou de 30,6% para 34,7%, o que significou um aumento de 15 mil pessoas no período. Veja as taxas da Bahia por faixa etária na imagem abaixo:

Registro histórico do PNADC Crédito: Reprodução

No Brasil como um todo, a taxa de escolarização também variou negativamente entre 2022 (27,2%) e 2023 (27,1%), mas numa intensidade menor do que na Bahia. Houve recuos em 15 das 27 unidades da Federação, e a redução baiana foi a 9ª maior.