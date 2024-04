SAÚDE

Bahia tem o 2º maior número de pessoas que sofrem com insegurança alimentar no Brasil

Entre 2018 e 2023, o número de baianos que sofrem com algum grau de insegurança alimentar caiu 13,9%, chegando ao patamar de 6,3 milhões de pessoas. Mesmo assim, a Bahia aparece como o segundo estado com mais habitantes nessa situação no ranking nacional. O estado só perde para São Paulo, que tem uma população três vezes maior. Na Bahia, a insegurança alimentar atinge quase metade (42%) da população.

A Bahia ocupa a segunda posição no ranking porque a queda na taxa de insegurança alimentar no estado foi menor do que a registrada no Brasil. No estado, o número de domicílios onde há insegurança alimentar caiu 5,3 pontos percentuais. A média nacional teve redução de 9,1. Em 2023, na Bahia, moradores de 2,222 milhões de domicílios, 40,0% do total, sofriam algum grau de insegurança alimentar;