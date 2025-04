MOBILIDADE URBANA

Ônibus que circulam na orla terão horário alterado neste domingo; veja linhas afetadas

Trajetos serão modificados durante Meia-Maratona de Salvador

Yan Inácio

Publicado em 26 de abril de 2025 às 18:10

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Linhas de ônibus que passam na orla, no trecho entre o Farol da Barra e Patamares terão seus itinerários modificados na manhã deste domingo (27) para a realização da Meia Maratona Internacional de Salvador. A partir das 5h, haverá interdição progressiva à passagem dos atletas entre o Largo do Campo Grande, Avenida Sete de Setembro (Corredor da Vitória e Ladeira da Barra) e o Largo do Farol da Barra. >

O tráfego será totalmente interditado, das 5h às 10h, no trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Curva da Paciência, e, a partir das 5h, com liberação progressiva à passagem dos atletas, entre a rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho, até a Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho compreendido entre o retorno do Colégio IMEJA e o retorno da Terceira Ponte.>

Com isso, os ônibus que vão do Rio Vermelho com direção à Barra, terão como opção de tráfego a Rua Eurycles de Matos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, Rua N, Rua Professor Sabino Silva, retornando daí para seu itinerário normal. >

Já as linhas provenientes da Ladeira da Barra e Princesa Isabel com destino ao Rio Vermelho seguirão pela Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame, Avenida Centenário, de onde seguem seu itinerário normal. >

Os itinerários que saem da Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho deverão acessar a Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Avenida Garibaldi, Rua Conselheiro Pedro Luiz, de onde retomam seu itinerário normal.>

As linhas de ônibus provenientes da Pituba com destino a Itapuã, terão como opção de tráfego a Avenida Octávio Mangabeira, Rua Artur de Azevedo Machado, Rua Dr. Augusto Lopes Pontes, Profº Manoel Ribeiro, Av. Simon Bolivar, Av. Octávio Mangabeira - (retorno antes do Centro de Convenções Salvador), Av. Simon Bolivar, Av. Prof°. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana (Paralela), Av. Prof. Pinto de Aguiar, retomando daí seu itinerário normal.>