CARROS QUEIMADOS

Delegado-geral promete 'resposta à altura' após ataque do CV no Subúrbio

Autoridades policiais se reuniram para discutir ações de segurança depois de madrugada violenta

As autoridades de segurança da Bahia se reuniram neste sábado (26) para traçar uma estratégia de combate depois de um ataque de uma facção no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, durante a madrugada. O grupo chegou a pichar as iniciais CV, de Comando Vermelho, em um carro. Ao todo, quatro veículos foram queimados, incluindo um que era usado pelo serviço médico da Polícia Civil. >