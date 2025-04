CRIME

Homem é morto a tiros em frente ao Mercado Modelo

Homicídio ocorreu na praça Visconde de Cayru, no Comércio

Um homem foi morto a tiros na tarde deste sábado (26), em frente ao Mercado Modelo, na praça Visconde de Cayru, no bairro do Comércio. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

