INVESTIGAÇÃO

Comitiva da polícia cobre pichações de facções após ataque no Subúrbio

Já há indicativo de autoria de crimes que aconteceram nessa madrugada, mas ninguém foi preso

Carol Neves

Publicado em 26 de abril de 2025 às 16:56

Policiais cobriram pichações Crédito: Tony Silva/Divulgação

A Polícia Civil informou que já tem indicativo de quem foi responsável por queimar veículos no bairro do Lobato, Subúrbio de Salvador, na madrugada deste sábado (26). Criminosos chegaram a pichar CV, de Comando Vermelho, em um carro, além de atearem fogos em outros e dispararem tiros em rajadas que assustaram os moradores. Equipes policiais estiveram no bairro e cobriram sinais de facção deixadas em paredes e muros. Ninguém foi preso. >

Segundo a Policia Civil, a comitiva foi até o bairro depois de uma reunião com a delegada-geral adjunta Márcia Pereira, o chefe de Gabinete, delegado Ivo Tourinho, o assessor executivo, delegado Jorge Figueiredo, dirigentes dos departamentos operacionais e o diretor do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o perito criminal Osvaldo Silva.>

O delegado-geral André Viana e a comitiva de dirigentes visitaram o local, supervisionando o trabalho de campo dos investigadores. Durante a visita, André Viana e Márcia Pereira cobriram as pichações de siglas de grupos criminosos com tinta preta. “Com este ato deixamos clara a mensagem, de que os espaços públicos são das comunidades e do estado e é neste sentido que a Polícia Civil vai direcionar todos os seus recursos de inteligência policial e operacional”, diz o delegado.>

O policiamento no bairro foi reforçado e as investigações continuam para prender os responsáveis. >

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Ataques>

O policiamento no bairro do Lobato e em toda a região do Subúrbio Ferroviário foi reforçado na manhã deste sábado (26) depois que traficantes atearam fogo a veículos e aterrorizaram moradores durante um ataque ao bairro.>

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pelo menos cinco veículos que foram metralhados e incendiados. Um outro carro foi danificado e teve a siga CV, em referência à facção Comando Vermelho, pintada na lateral.>

Os carros também apresentam marcas de tiros. Viaturas Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviadas ao local para controlar as chamas. Não há informações de feridos no atentado.>